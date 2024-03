Um homem de 43 anos, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Primeiro de Maio, em Caxias do Sul, foi preso durante uma operação integrada na manhã desta sexta-feira (15). Ele também tinha um mandado de prisão por tentativa de homicídio ocorrida em outubro do ano passado. Além dele, outro homem, que não teve a idade divulgada, também foi preso com arma e drogas.