Alexsandro Salles de Mattos, 28 anos, foi condenado a 16 anos de prisão nesta terça-feira (5) em Caxias do Sul. Ele dirigiu o veículo utilizado pelos autores da morte de Júlio Cesar Borges de Souza, 47. Mattos, segundo denúncia do Ministério Público (MP), auxiliou outro homem e um menor de idade a matar a vítima na noite de 28 de outubro de 2022. O crime aconteceu na Rua José Gollo, no bairro Marechal Floriano. Ele foi condenado por homicídio qualificado e absolvido da acusação de corrupção de menores.