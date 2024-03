Uma mulher, identificada pela Polícia Civil como Cláudia de Oliveira, 50 anos, foi encontrada morta submersa em um esgoto na manhã desta quarta-feira (6). O corpo foi localizado por populares, por volta de 7h, no arroio que fica às margens da Rua Beethoven, próximo ao cruzamento com a Comendador Pietro Zanela, no bairro São José, em Caxias. O companheiro da mulher, segundo a polícia, ferido a facadas, está em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte. O estado de saúde dele não foi divulgado.