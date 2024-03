Quatro acusados da morte do médico Guilherme de Oliveira Lahm serão julgados pelo Tribunal do Júri, de acordo com o Ministério Público (MP). O médico foi assassinado a tiros em março de 2022, aos 34 anos, em Caxias do Sul. Os réus respondem por homicídio qualificado (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante promessa de recompensa). A decisão de levar o caso a júri popular é da 1ª Vara Criminal do município e foi confirmada em 22 de fevereiro. A sessão de julgamento, porém, ainda não tem data marcada.