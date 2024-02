A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga nova suspeita de maus-tratos contra alunos de uma escola de Educação Infantil particular de Caxias do Sul. O inquérito policial foi instaurado em 15 de fevereiro. O nome da escola não é divulgado, uma vez que não há conclusão do inquérito e também para preservar a identidade das supostas vítimas em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A reportagem apurou que a escolinha fechou sob a justificativa de falta de profissionais, fato que aconteceu logo após os pais procurarem a polícia.