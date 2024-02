Com a alta de homicídios registrada em janeiro em Caxias do Sul, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) intensificou ações dentro de presídios do município buscando medidas para conter o aumento no número de crimes contra a vida. Além disso, a Polícia Civil concentraram esforços na captura de suspeitos de assassinatos e tráfico de drogas na região. Em 40 dias — desde 15 de janeiro —, 55 pessoas foram presas por policiais da delegacia regional. Outros seis investigados foram detidos pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), nos últimos dias.