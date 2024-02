Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por ameaçar um policial militar e sua família em Caxias do Sul na tarde de domingo (25), em uma casa no bairro Planalto. De acordo com a polícia, o autor das ameaças estava foragido e tinha dois mandados de prisão em aberto, um por estupro de vulnerável e outro por porte ilegal de arma de fogo.