Ocorre no próximo dia 7, na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, o julgamento de Daniel Neves Rosseti. Ele é acusado de matar a tiros Robson Marques de Souza, 26 anos, no dia 24 de junho de 2012. O crime ocorreu na Rua Arthur José Magnus, no bairro São Victor Cohab. Rosseti, que integrava a Guarda Municipal de Caxias na época, responde por homicídio simples.