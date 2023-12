Familiares a amigos se despediram de Maria Sildéia Albino Borges, 80 anos, na manhã desta sexta-feira (22), em Caxias do Sul. Ela foi encontrada morta no quarto dela, deitada na cama, na última quarta-feira (20), na Rua Adelino Andreazza Samorro, no Loteamento Vale Verde. De acordo com a polícia, ela foi sufocada com um travesseiro. Um homem de 55 anos se apresentou à Guarda Municipal e confessou o crime. Ele disse à polícia que eles eram namorados e que ele estava morando com a vítima há 15 dias.