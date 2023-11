Ocorre nesta terça-feira (28) o julgamento de Ederson Antunes na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar a tiros Fabiano Brum dos Santos no dia 1º de março de 2009. O crime ocorreu na Rua Rômulo Carbone, no bairro Primeiro de Maio. De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), Santos era jogador de futebol amador e, no dia 1º de março, esteve em Flores da Cunha participando de um jogo. Antunes foi o árbitro da partida. Durante o jogo, a dupla trocou empurrões e discutiu várias vezes.