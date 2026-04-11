Festival de asa-delta e parapente volta a colorir os céus na serra gaúcha

Decolagens ocorrem no Parque Ninho das Águias. Ana Griguol / Agência RBS

Depois de mais de dez anos, o Parque Ninho das Águias voltou a ser palco de um festival de voo livre neste sábado (11), em Nova Petrópolis, na serra gaúcha.

O Open Ninho das Águias 2026 reúne mais de 50 pilotos e marca a retomada desse tipo de atração relacionada ao turismo esportivo e de aventura na cidade.

Pilotos de asa-delta e parapente, vindos de diferentes cidades, participam da programação, que segue até este domingo (12). As decolagens ocorrem a partir do parque, um dos pontos mais conhecidos da região para a prática do esporte.

O público que prestigia se emociona com o espetáculo que colore o céu. A professora Fernanda Carvalho Xavier destaca a coragem dos pilotos:

— A sensação é de amor à natureza, de ver que o esporte aproxima as pessoas do ambiente natural. Essas pessoas se superam e acabam inspirando quem assiste.

Em 2025, mais de 800 mil turistas visitaram Nova Petrópolis. A retomada desse tipo de atração busca fortalecer e ampliar a oferta turística na cidade. Segundo o secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, o evento representa um novo momento.

— O turismo esportivo aliado à contemplação da natureza impulsiona a gastronomia, a hotelaria e a visitação como um todo — afirma.

Um esporte que exige estudo

O multicampeão de parapente Luciano Horn ressaltou a preparação necessária para a prática:

— A gente estuda meteorologia, analisa a região e o vento. É um esporte que exige muito estudo para minimizar os riscos.

É o que pratica o piloto André Nora Lucena, que voa de asa-delta e parapente, há mais de 30 anos. Para ele, o espaço em Nova Petrópolis se diferencia pela estrutura e pela ligação com o turismo.

— As belezas naturais e o cuidado com a rampa e o acesso fazem diferença. Poucos lugares oferecem isso — ressalta.

Entre os participantes, há pilotos de diferentes faixas etárias e até de outros países, como Aamod Wigbert Schwade, que participou dos voos:

— Mais perto das nuvens, mais feliz eu fico — resume.

Estreia nas alturas

Esse foi o primeiro voo de de Eduardo (c). Ana Griguol / Agência RBS

Durante o evento, o jovem Eduardo Pereira de Mello, 11 anos, realizou o primeiro voo ao lado do pai, Jarbas De Mello, que é atleta profissional. Antes da decolagem, ele descreveu o sentimento: