Do croissant em homenagem às soberanas à focaccia que celebra a imigração italiana: padaria artesanal de Caxias entra no clima da Festa da Uva com produção temática

O clima da festa que celebra a fruta símbolo da Serra inspirou uma produção pra lá de autêntica e exclusiva em Caxias do Sul. Em tempos de Festa Nacional da Uva, a protagonista foi incorporada como ingrediente chave de produtos criados pela Charlie Bakery.

A ideia partiu do chef de cozinha Charlie Tecchio. A proposta une tradição e história e, ao mesmo tempo, traz um olhar moderno para a uva.

— Eu acredito que Caxias precisa se movimentar e trazer um pouco mais a Festa da Uva para dentro da cidade e abraçar o evento. Não ficar somente lá nos Pavilhões, mas também como um todo, com decorações nas lojas, viver a festa. Então pensamos em criar alguns produtos, dar um conceito para eles, e tentar mostrar para o público que dá para se apropriar da Festa da Uva como um todo — declara o chef.

Com esse espírito, a padaria artesanal propôs cinco itens que incorporam a uva na elaboração. Um deles é croissant com folhas de ouro, recheado com creme de cream cheese e geleia de uva. A proposta remete às coroas da rainha e das princesas da festa, já que o próprio croissant possui um formato que lembra o objeto utilizado pelas soberanas.

Outra iguaria é a cuca com gelato fior di latte, que surge como uma versão contemporânea da clássica cuca de uva com nata. Já a focaccia de uvas com alecrim presta homenagem aos imigrantes italianos, em especial à avó do chef Charlie, que preparava um pão com uvas na época da colheita.

A tartelette de uvas, por sua vez, representa a diversidade das uvas e a alegria das festividades. Por fim, a torta de uvas, um bolo cremoso elaborado com diferentes variedades da fruta, celebra mais um ano de boas colheitas.

— Todos os produtos foram pensados para diversificar, explorar e modernizar o uso da uva, um ingrediente que nos traz tanto orgulho e identidade — reforça.

Os itens variam de R$ 20 a R$ 25 e podem ser adquiridos diretamente na Charlie Bakery, localizada na Rua Marcílio Dias, número 87, no bairro Panazzolo.

A Charlie Bakery se consolidou a partir da bagagem de seu idealizador, o chef Charlie Tecchio. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A trajetória

A ideia de lançar a produção em meio à programação da 35ª edição da Festa Nacional da Uva é uma forma de inserir a celebração da vindima na rotina do estabelecimento e reafirmar a proposta de trazer novos produtos para o público caxiense.

Desde 2016 na cidade, a Charlie Bakery se consolidou a partir da bagagem de seu idealizador. Natural de Nova Bassano (RS), Tecchio reside em Caxias do Sul há 20 anos, mas já morou na Espanha, em Salvador e no Rio de Janeiro. Lá, inclusive, ficou conhecido nacionalmente por vencer o reality show Super Chef do programa Mais Você, da TV Globo, em 2011.

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