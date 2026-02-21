GERAL

Para degustar
Notícia

Do croissant em homenagem às soberanas à focaccia que celebra a imigração italiana: padaria artesanal de Caxias entra no clima da Festa da Uva com produção temática

Pela primeira vez, Charlie Bakery lança produtos tendo a uva como protagonista durante a programação da 35ª edição do evento

Alessandro Manzoni

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