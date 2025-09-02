Jovem de 19 anos morre após ser atropelada na RS-235, em Nova Petrópolis 

Uma mulher morreu e outras duas ficaram feridas ao serem atingidas por um Siena no acostamento da RS-235, em Nova Petrópolis, na Serra. Ela foi identificada como Itauana Schmoekel, de 19 anos.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h30min desta segunda-feira (1º) no km 4 da rodovia, no bairro Piá.

A motorista que causou o acidente alegou que tentou desviar de outro veículo quando perdeu o controle do carro. Com o impacto, a vítima fatal, que tinha 19 anos, foi arremessada para o outro lado da pista, onde foi atingida por um micro-ônibus.