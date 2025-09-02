GERAL

No bairro Piá 
Notícia

Jovem de 19 anos morre após ser atropelada na RS-235, em Nova Petrópolis 

Vítima fatal e outras duas mulheres estavam no acostamento da rodovia quando foram atingidas

Gustavo Gossen

