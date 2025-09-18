Ex-presidente de associação de universitários no RS é suspeito de desviar mais de R$ 400 mil 

Hiago Michael Polese, de 21 anos, está foragido, Redes Sociais / Divulgação

Um esquema de desvio de recursos envolvendo a Associação dos Universitários de Nova Petrópolis (AUNP) levou ao decreto da prisão preventiva do ex-presidente da entidade, Hiago Michael Polese, de 21 anos, que está foragido, de acordo com o g1.

Segundo as investigações, o esquema teria causado um prejuízo superior a R$ 430 mil, valor que ainda está sendo consolidado.

A operação policial que apura o caso, batizada de “Rota Desviada”, foi deflagrada na quinta-feira passada (11), mesmo dia do decreto da prisão. O trabalho é resultado de um inquérito que apura irregularidades na gestão da AUNP, entidade responsável por administrar uma parceria público-privada com a Prefeitura de Nova Petrópolis, Serra do RS, para subsidiar o transporte de estudantes universitários.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em quatro cidades: Nova Petrópolis e Linha Nova, no Rio Grande do Sul, e Maringá e Flórida, no Paraná.

A reportagem do g1 não localizou a defesa de Polese e não teve retorno da prefeitura de Nova Petrópolis.

Modus operandi

A fraude veio à tona após uma fiscalização de rotina realizada pelo gestor de parcerias da prefeitura, que identificou falhas na contabilidade da associação, como saldo inicial incompatível e ausência de depósitos referentes à contrapartida da entidade.

De acordo com os dados apurados pela polícia, o desvio funcionava da seguinte maneira:

O dinheiro envolvido no esquema vinha das mensalidades pagas pelos estudantes associados à AUNP;

associados à AUNP; Os valores eram inicialmente depositados na conta de arrecadação da associação;

Antes que os recursos fossem transferidos para a conta específica da parceria público-privada, que é monitorada pelo poder público, os valores eram desviados ;

; O montante era sistematicamente redirecionado para fins não autorizados, sem passar pelo controle previsto na parceria com a Prefeitura.

Além disso, conforme a polícia, há suspeitas de superfaturamento nos boletos cobrados dos estudantes, com valores inflacionados artificialmente para gerar excedentes ilícitos. Outro ponto investigado é a possível simulação de despesas operacionais, justificadas por documentos fiscais inconsistentes, com o objetivo de encobrir saídas de caixa não autorizadas.

O esquema comprometeu diretamente o orçamento dos estudantes e agravou a situação financeira da associação, que acumulou dívidas com fornecedores. Embora os desvios não tenham atingido diretamente os repasses municipais, a manipulação dos custos totais do transporte afetou a base de cálculo da subvenção pública, o que também está sendo analisado pela polícia.

Foragido

Durante a operação, foram apreendidos documentos da AUNP e equipamentos eletrônicos em endereços ligados ao investigado e à sua empresa de marketing digital. No entanto, Hiago Polese não foi localizado.

De acordo com a apuração policial, ele teria deixado um dos locais investigados na véspera da ação.

Há também indícios de que provas foram destruídas, o que reforçou o pedido de prisão preventiva, já autorizado pelo Poder Judiciário e registrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). A liminar de habeas corpus solicitada foi negada.

Informações sobre a localização do foragido podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp funcional da delegacia: (54) 98122-6666.