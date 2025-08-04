Cerca de 10 mil pessoas participam do primeiro final de semana do Festival de Balonismo de Caxias do Sul

1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais iniciou neste final de semana em Caxias. Maykon M. / Divulgação

Apesar das condições climáticas desfavoráveis terem cancelado a programação deste domingo (3), o céu de Caxias do Sul ganhou um colorido especial com a estreia do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais neste final de semana, realizado no Parque de Eventos da Festa da Uva. Segundo a organização, na sexta-feira (1º) e no sábado (2), cerca de 10 mil pessoas passaram pelo evento, aproveitando as atrações ao ar livre.

Durante os primeiros dias, os visitantes puderam acompanhar voos cativos e livres de balões, além de se impressionar com as manobras radicais de motocross freestyle. O festival também agitou o centro da cidade no sábado à noite. A carreata Ruas de Fogo percorreu a Avenida Júlio de Castilhos, a partir da Praça Dante, até o Parque de Eventos.

Além das apresentações envolvendo os balões, o festival conta com shows musicais, espaço gastronômico e atividades para toda a família, apresentando-se como uma nova opção de lazer na cidade.

Programação segue no próximo final de semana

Para quem perdeu ou quer repetir a dose, o festival seguirá nos dias 8, 9 e 10 de agosto, com mais atrações. A abertura dos portões ocorre às 18h de sexta-feira, às 13h de sábado e às 11h de domingo.

Os balões de ar quente são erguidos em voos cativos — aqueles em que a estrutura fica presa ao solo por meio de cordas. A altura poderá chegar a 50 metros. A brincadeira tem o custo de R$ 80, com duração de 10 a 15 minutos. Os balões possuem cestos com capacidade para três a cinco tripulantes. Os voos de balão ocorrem no sábado (9) e no domingo (10), às 16h. A operação depende das condições climáticas.

Já o show de luzes noturno com balões temáticos de ar quente, chamados de Night Glow, ainda irão ocorrer na sexta (8) e no sábado (9) às 20h30min.

A programação de shows terá, na sexta (8), às 22h, a banda Champion. Já no sábado (9), às 17h, uma sessão de fotos com Masha e o Urso e às 22h30min, apresentação de Cogumelo Plutão + Bruno Boncini (ex-banda Malta). O evento se encerra domingo (10), com show infantil com Patrulha Canina e Sonic, às 15h, e Cia Show 4, às 18h.

Os amantes do automobilismo também podem apreciar manobras radicais no evento. Pilotos profissionais desempenham desde o famoso "zerinho" — em que o veículo é girado em 360° — até equilibrar o carro em duas rodas. As manobras de truck e carros ocorrem no sábado (9), às 19h, e no domingo (10), às 17h.