"A gente não tem outra saída senão valorizar a cultura do nosso país", diz Malu Galli, a Celina de "Vale Tudo", em passagem por Gramado

A atriz Malu Galli durante passagem pelo Festival de Cinema de Gramado. Cleiton Thiele / Divulgação

Gramado tem recebido ilustres presenças durante a 53ª edição do Festival de Cinema. Na noite desta segunda-feira (18), quatro das tantas estrelas do cinema nacional que já passaram pelo evento deixaram sua marca na Calçada da Fama da cidade. Uma delas foi Malu Galli, em alta pelo papel de Tia Celina, na novela Vale Tudo, da Rede Globo. A atriz aproveitou a passagem pelo evento para levantar a bandeira em defesa ao audiovisual brasileiro.

— A gente não tem outra saída senão valorizar a cultura do nosso país, que é a nossa voz, a nossa identidade, que faz a gente se entender como brasileiro, entender o que nos une, o que nos torna iguais num país tão diverso, tão continental como o nosso. E a nossa cultura é muito rica, é muito potente, basta a gente ter um pouquinho de incentivo, um pouquinho de chance de mostrar, que a gente ganha o mundo, que as pessoas reverenciam — exaltou.

Uma das vozes mais críticas de Vale Tudo, a personagem interpretada por Malu tem se destacado cada vez mais na trama por comentários ácidos e coerentes com a situação. Fora de cena, a atriz mantém esse tom crítico quando o assunto é mais incentivo e visibilidade à cultura do país:

— É muita potência num país, então eu acho que os governos, esse governo e os próximos, têm que cada vez mais olhar para isso e fomentar mesmo. Somente a cultura e a educação vão trazer algum desenvolvimento pra gente.

Equipe do longa-metragem brasileiro "Querido Mundo" em Gramado. Cleiton Thiele / Divulgação

Elenco presente para a estreia de "Querido Mundo"

Outro nome consagrado da teledramaturgia, do teatro e do cinema nacional é Miguel Falabella, que também esteve no Festival de Cinema para apresentar Querido Mundo, um filme sobre amor, esperança e possibilidades.

— É uma comédia gótica. É completamente diferente de tudo que eu fiz, é uma experimentação, e acho muito bom nessa altura da vida eu ainda poder experimentar, eu acho muito bacana — destacou.

No elenco do filme, que participa da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros, estão nomes como Danielle Winits e Eduardo Moscovis, que também passaram por Gramado na noite de segunda.

— Eu já conheço Gramado há muito tempo. A última vez que vim para o Festival de Cinema foi com Veneza, que é um filme do Miguel Falabella também, que foi uma delícia. É um momento feliz da gente estar aqui reunido, todo mundo, e presenciando o sucesso do festival — ressaltou Moscovis.

— É sempre incrível voltar para Gramado. Com Querido Mundo, voltando com o Miguel aqui pela segunda vez, é uma honra. Uma cidade mais do que acolhedora, trazendo o meu filho agora que está estreando no filme também, o Noah. Então é um sabor mais especial ainda — destacou Danielle.

