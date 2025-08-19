GERAL

Festival de Cinema
Notícia

"A gente não tem outra saída senão valorizar a cultura do nosso país", diz Malu Galli, a Celina de "Vale Tudo", em passagem por Gramado

Atriz esteve ao lado de Miguel Falabella, Danielle Winits e Eduardo Moscovis na noite de segunda-feira (18) durante a exibição do longa "Querido Mundo" no Festival de Cinema. Artistas também deixaram marca na Calçada da Fama da cidade

Alessandro Manzoni

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS

PUBLICIDADE LEGAL