Tendência em crescimento entre consumidores, microvinícolas ganham espaço na Serra

Você já visitou uma microvinícola? Como o próprio nome já sugere, esses estabelecimentos se caracterizam por uma escala menor de produção e uma possibilidade maior de contato com os processos de elaboração de vinhos e espumantes. Na Serra gaúcha, essa proposta tem deixado de ser exclusividade de pequenos produtores da zona rural, que muitas vezes elaboram seus produtos com uvas de vinhedos próprios, e têm acompanhado uma tendência de crescimento, também, em centros urbanos.

A popularização desse formato de vinícola se dá pelo interesse dos consumidores na aproximação com os produtores, segundo o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). Embora não haja uma legislação que as categorizem dessa forma, o conceito "micro" é adicionado à titulação do estabelecimento como forma de sinalizar ao consumidor que ali são elaborados rótulos em pequena escala e de forma artesanal.

— É uma tendência o consumidor querer acompanhar, se aproximar e entender mais o processo todo de elaboração de um vinho. Não simplesmente comprar um produto aleatório e consumir — explica Luciano Rebellatto, presidente do Consevitis-RS.

Recentemente, o instituto divulgou uma pesquisa, realizada entre janeiro e fevereiro de 2025, revelando um panorama positivo para o setor. Segundo os dados, 70% dos entrevistados afirmaram ter consumido vinho brasileiro nos últimos seis meses e 66% realizaram alguma compra no período. Embora não esteja relacionada ao porte da vinícola, a pesquisa mostra, na avaliação de Rebellatto, tendências que vão ao encontro desse movimento de aproximação entre consumidor e produtor.

— Percebemos que existem algumas tendências para produtos futuros. Vinhos mais leves, com residual de açúcar maior, mais fáceis de beber. O novo consumidor é aquela pessoa que ainda não está consumindo regularmente e tem essa preferência por produtos mais fáceis. E quem nunca consumiu também sempre tem a entrada no mundo do vinho através desses produtos mais tranquilos. Conhecer o produtor pode contribuir para isso — ressalta.

"Nunca é tarde para começar"

Mesmo que o conceito de microvinícola muitas vezes possa se confundir com o de vinícola boutique, urbana ou de pequeno porte, essa definição visa conferir a real dimensão da produção local. Na Vinícola Copat, localizada em Bento Gonçalves, a ideia dos proprietários foi tirar do papel um antigo desejo de produzir o vinho, literalmente, em casa. Nos fundos da residência localizada no bairro São Bento, área urbana da cidade, estão localizados os tanques e a adega que armazena os rótulos.

Após mais de três décadas atuando junto à gerência de uma das principais vinícolas do país, Lucindo Copat, 75 anos, resolveu aproveitar a aposentadoria tirando do papel o sonho de ter sua própria produção de vinhos. Ao lado da esposa Isete, 66, em 2020, recebeu a liberação do Ministério da Agricultura para produzir e comercializar os rótulos.

— Nós iniciamos todo o processo burocrático para executar esse projeto numa vinícola dentro da cidade. É trabalhoso, mas não impossível. E a gente conseguiu. Hoje, essa vinícola está nos proporcionando uma satisfação muito grande, porque, além do desafio de fazer vinhos em pequena quantidade, eu estou vendo que o resultado é a coisa mais importante para mim: fazer muitos amigos — ressalta Copat.

A produção é tão limitada que normalmente não passa das 300 garrafas por variedade — o que representa uma barrica de aproximadamente 225 litros. São nove rótulos, sendo que a última safra engarrafada foi há dois anos. Segundo Copat, as uvas são selecionadas de acordo com a qualidade da safra e a região produtora, o que garante uma maior flexibilidade na escolha da matéria-prima em relação às demais vinícolas.

Para o casal, esse movimento acaba simbolizando um resgate histórico e cultural, pois a história das primeiras produções vitivinícolas na região remonta à vinificação caseira, feita nos próprios porões das casas dos imigrantes italianos que chegaram à Serra há mais de 150 anos.

— Elaboramos esses rótulos, acima de tudo, por prazer. Somos dois aposentados que estão iniciando um projeto nessa fase da vida, e percebemos que temos sido um exemplo para muitas pessoas, de que mesmo nessa idade a gente sempre pode começar algo e sempre pode ser feliz fazendo o que se gosta — complementa Isete.

Novas ideias que emergem de antigas paixões

A experiência também foi a aposta de Guilherme Menezes ao ser um dos sócios da Vinícola Soterrani, também em Bento Gonçalves. Mas, nesse caso, não referente à idade, e sim por conta da formação. Enólogo, resolveu investir, ao lado de outros dois conhecidos, em uma microvinícola no bairro Botafogo. A estrutura também está localizada aos fundos de uma residência, em uma construção anexa à casa.

Um dos sócios de Guilherme iniciou a produção local em 2005, para consumo próprio, com um pequeno tanque de 20 litros. Mas foi só 15 anos depois que os três conseguiram formatar a ideia e abrir uma microvinícola. A média anual é de três mil litros de vinhos e espumantes, o que representa cerca de 4 mil garrafas por ano.

— Um dos diferenciais de ter uma microvinícola é a liberdade que temos de escolher nossa matéria-prima, a uva. Compramos, em média, 500 kg de cada variedade nas safras para a vinificação. Uvas de várias regiões do Rio Grande do Sul — explica.

Atualmente, são 10 rótulos no mercado. O primeiro deles foi o chardonnay. E a autointitulação como microvinícola tem agregado um diferencial para a empresa.

— Chama a atenção porque as pessoas identificam as quantidades. Existe aquele termo da vinícola boutique, mas que pode fazer até 500 mil garrafas por ano. Então, a questão do porte fica bem sinalizada. E hoje percebemos que está bem mais flexível para legalizar, pois as exigências são em conformidade com o nosso porte — reforça.

"Uma vinícola de um homem só"

Se alguém disser que não é possível gerir uma vinícola sozinho, basta conhecer a Vino Gandolfi. Aberta em Monte Belo do Sul no início de 2024, a microvinícola faz jus ao conceito ao ser gerida apenas pelo proprietário Daniel Gandolfi. Natural de Porto Alegre, o publicitário quis colocar em prática o amor pelo vinho abrindo sua própria vinícola. Ao adquirir um terreno na pequena cidade da Serra, começou a vinificar e comercializar seus rótulos.

— Meu critério para escolher uma variedade é vinificar um vinho que eu quero consumir. Essa é a liberdade que uma microvinícola nos proporciona. Como atuo com publicidade e tecnologia, o mundo do vinho se complementa, e eu utilizo uma enologia de precisão para testar novas formas de produção — detalha.

O montante anual gira em torno de mil litros, o que significa cerca de 1,3 mil garrafas. São apenas duas variedades no mercado, Chardonnay e um blend de Merlot, mas que já não constam mais no estoque. Um dos rótulos, inclusive, chegou até a carta de vinhos do renomado restaurante paulista Maní, da jurada do Masterchef Brasil Helena Rizzo.

— Costumo dizer que é uma vinícola de um homem só. Eu que vinifico, envaso, vendo e cuido do marketing. Conheço as pessoas que compram e consomem meu vinho, e isso é sensacional. Algo que só em uma microvinícola é possível.

Ensino e turismo a partir de uma microvinícola

Além da proposta comercial de um negócio, uma microvinícola também pode ser uma forma de aproximar a academia da comunidade, e até mesmo de turistas. Por meio do curso de Viticultura e Enologia, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) anunciou que irá instalar uma microvinícola em Flores da Cunha nos primeiros meses de 2026. A ideia é instalar o laboratório do curso, que hoje está dentro da universidade, no Parque da Vindima Eloy Kunz.

— Nós temos um laboratório que a gente já faz a produção experimental de vinhos, os alunos já utilizam ele. A ideia é pegar esse laboratório que tem todas as fases da produção de vinho e colocá-lo em Flores da Cunha. Nele, é possível conferir o processo completo, desde a chegada da uva, o recebimento, o desengace, a adição das leveduras, enfim. Então, nesta microvinícola, que tem todos os passos em escala reduzida, poderemos chegar em até 5 mil litros por ano — conta o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech.

Uma das propostas é justamente permitir que os estudantes utilizem diferentes métodos de vinificação, variedades e produtos enológicos, além de favorecer um controle mais rigoroso do processo de elaboração do vinho. Ao mesmo tempo, possibilita aos visitantes ver de perto todo o processo.

— Além das vinificações executadas pelos alunos, a microvinícola também será voltada para atividades turísticas. Este projeto está em sintonia com uma tendência global, onde as principais regiões vinícolas estão investindo em espaços culturais dedicados à educação e à cultura do vinho — comenta a professora que está a frente do projeto, Sandra Valduga Dutra.

Os principais objetivos dessa proposta da UCS incluem valorizar o território e os produtos vitivinícolas e aumentar o fluxo de turistas na região.

— Alinhado a essa tendência, é fundamental oferecer orientações técnicas especializadas em um ambiente moderno e adequado, que promova a elaboração de produtos de alta qualidade. Além de atender alunos, pesquisadores, técnicos e produtores, esse espaço também pode se tornar uma atração turística, permitindo aos visitantes uma experiência direta com os aspectos técnicos da produção de vinhos ao elaborarem seu próprio vinho — complementa Sandra.

Idealizado ainda em 2024, o projeto avançou no final de junho após uma reunião entre o reitor da UCS e o prefeito de Flores da Cunha, César Ulian. Entre as definições, a de dar início às obras e adequações necessárias já no segundo semestre desse ano para possibilitar a inauguração da microvinícola entre fevereiro e março de 2026, provavelmente durante a 16ª Festa Nacional da Vindima.

