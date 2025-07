Dança e espiritualidade: conheça o Gospel Dance, modalidade que une atividade física e louvor

Modalidade tem chamado a atenção de quem busca exercitar corpo e mente. Ulisses Castro / Agencia RBS

As batidas e os passos coreografados podem até parecer uma aula de dança como tantas outras que ocorrem em diversas academias da cidade. Mas uma nova modalidade que une exercício físico e espiritualidade vem conquistando novos adeptos em Caxias do Sul. O Gospel Dance surgiu com a missão de sincronizar o movimento da dança com a reflexão.

— O Gospel Dance é um projeto que tem a intenção de proporcionar bem-estar. Comecei a sentir que havia necessidade de trazer um ambiente de reflexão para a dança, por meio do entretenimento e do lazer. Percebemos que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e que não estão bem psicologicamente e mentalmente. Então, o Gospel Dance, hoje, tem esse efeito imediato, porque ele traz cura mesmo — explica a professora de dança que conduz as aulas, Alice Irigoyen.

Leia Mais Inspirada nas discotecas, Gudinaite retorna a Caxias do Sul neste final de semana

A modalidade funciona como uma aula de dança normal. Com melodias animadas e ritmo envolvente, os alunos seguem os passos da professora, movimentando o corpo e exercitando a mente a partir de músicas de louvor. Independentemente da religião e do condicionamento físico, o Gospel Dance é democrático.

— A aula é aberta para todo mundo. Precisa apenas de disposição, pois não é ligada à performance. Basta gostar de dançar e de refletir.

Alunas do Gospel Dance não escondem a alegria de participar das aulas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Atualmente, cerca de 40 alunos participam das aulas, que ocorrem três vezes por semana e têm duração de cerca de 45 minutos. Os 10 minutos finais são dedicados ao alongamento com um momento de meditação e reflexão. A proposta tem agradado quem participa desde outubro do ano passado, quando as aulas tiveram início na academia Bohrer Sports, no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul.

— A gente acompanha a Alice desde o começo desse projeto que Deus colocou no coração dela, e com certeza colocou no meu coração também para estarmos juntos aqui. É um ambiente muito agradável e muito gostoso de estar, porque além da gente estar conectada com o Senhor através da dança e do louvor, a gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas e nos conectar com elas, poder dividir nossas dificuldades, nossos problemas e os nossos desafios. Sem o Gospel Dance, com certeza eu não pararia tanto tempo assim para refletir, porque Deus fala conosco de várias formas, e eu vejo que o louvor, a partir da dança, é uma delas — destaca a aluna Milene Antonello.

A aluna Milene Antonello durante uma das aulas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Para a contadora Elisara Boeira de Oliveira, o Gospel Dance surgiu em um momento de transição na carreira profissional e na vida pessoal, sendo um divisor de águas.

Elisara Boeira de Oliveira encontrou refúgio no Gospel Dance durante transição de carreira. Ulisses Castro / Agencia RBS