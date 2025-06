Incêndio atinge empresa em Farroupilha na noite desta sexta-feira

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 21h25min , em uma serigrafia às margens da Rodovia dos Romeiros, no bairro Bela Vista.

Uma equipe de 10 bombeiros de batalhões de Farroupilha e de Caxias do Sul atenderam a ocorrência. As equipes contaram com quatro viaturas e três caminhões para conter o incêndio.