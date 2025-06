Entre clássicos e diferenciados: os tipos de produtos em destaque no FestiQueijo, em Carlos Barbosa 

Tipos como parmesão, pecorino, brie e colonial estão disponíveis no FestiQueijo até 27 de julho em Carlos Barbosa.

A diversidade de queijos é uma das principais características de um dos eventos gastronômicos mais prestigiados da Serra. Em Carlos Barbosa, o FestiQueijo se torna, a partir desta sexta-feira (27), um verdadeiro deleite para os amantes deste produto . São mais de 50 tipos da iguaria presentes no evento — dos clássicos, como o parmesão, aos mais diferenciados, como o pecorino, feito com leite de ovelha.

Para o gastrônomo e técnico de food service da Cooperativa Santa Clara, Arthur Romanzini Lazzarotto, a quantidade de variações nos tipos de queijo se dá graças à evolução mundial na elaboração do produto .

— Existe uma grande variedade, pois o queijo é um produto consumido mundialmente, com mais de 8 mil anos de existência. Então, a gente tem queijos que tem dois, três, quatro mil anos de cultura e queijos nos quais os países vão inovando, vão adaptando ao seu sabor local e criando novas variedades. Temos queijos brasileiros, dinamarqueses, franceses, alemães, holandeses, enfim, é uma diversidade muito grande — destaca.

Para diferenciá-los, o chef conta que há uma separação em queijos mais frescos (com baixa maturação, de sete ou três dias, ou os frescais, que não têm nenhuma maturação), os de búfala, os de média e longa maturação (como o parmesão), os grana (que chegam a ter de 24 a 36 meses de maturação) e os mofados (como o brie e o gorgonzola).

— Na produção, todos começam, obviamente, com o leite. E aí a gente acrescenta fermento diferente. Os fermentos vão dar origem ao sabor e à textura do queijo. Depois, a gente passa pelo processo de maturação. Cada queijo tem um tempo específico, que é dado pelo Ministério da Agricultura. Tudo depende também de outros fatores, como a configuração da umidade da câmara e a gordura do queijo, por exemplo. Cada produtor vai colocando o seu jeitinho — detalha.