Comunidade de Monte Belo do Sul se reúne para conferir a estreia do episódio de "Avisa Lá Que Eu Vou", gravado na cidade

Comunidade de Monte Belo do Sul se reuniu para assistir, em primeira mão, a atração apresentada por Paulo Vieira. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

Os moradores de Monte Belo do Sul literalmente vestiram a camiseta do programa Avisa Lá Que Eu Vou durante a estreia da quarta temporada na noite desta terça-feira (17). O pequeno município da Serra foi o destino escolhido pelo humorista e apresentador Paulo Vieira para abrir a série de episódios da atração exibida em rede nacional. Não faltaram gargalhadas e comentários positivos durante a exibição no canal GNT em um telão instalado no salão paroquial do centro da cidade.

Nem a chuva e o avançar da hora impediram que a comunidade se reunisse para ver de perto suas próprias histórias serem contadas pela irreverência de Paulo. Camisetas personalizadas do programa foram confeccionadas e distribuídas pela Secretaria de Cultura e Turismo do município aos presentes — até mesmo a equipe de gravação recebeu os 'uniformes' lá no Rio de Janeiro.

Equipe do programa Avisa Lá Que Eu Vou se reuniu no Rio de Janeiro para acompanhar a estreia com as camisetas personalizadas enviadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Monte Belo. Dani Jones / Acervo pessoal

Uma das narrativas que ajudaram a apresentar Monte Belo para o Brasil foi a de Nelso Uliana. Presidente do Centro de Tradições Italianas do município, ele foi um dos responsáveis por contar ao apresentador como é feita a polenta gigante de 800kg do Polentaço, evento característico da cidade. Ele também roubou a cena ao ser "notado" por Paulo por aparecer diversas vezes ao longo do episódio, em diferentes funções.

— Foi muito bacana receber o Paulo aqui e agora ver o resultado do programa. Lá nas gravações ele foi pedindo sobre como era feita a polenta, como começou essa tradição e muitas outras coisas sobre nossos costumes herdados da imigração italiana. E como eu estava envolvido em diferentes funções, acabei aparecendo várias vezes. Ficamos bem contentes — conta Uliana.

Comunidade de Monte Belo do Sul se reuniu para assistir a atração apresentada por Paulo Vieira. Fabrício Zanco / Divulgação

Esses traços culturais também estiveram presentes por meio do grupo de danças Ballo D'Itália. Em março, quando ocorreram as gravações, Paulo vestiu os trajes oficiais do grupo e participou de um ensaio.

— A gravação foi dinâmica e divertida. Ele pediu bastante sobre a cidade e a dança italiana. Hoje, foi bem gratificante assistir ao programa, pois mostra realmente tudo o que a gente faz aqui em Monte Belo e ressalta muito a nossa cultura — comenta Maiane De Mozzi, professora do grupo, que estava com todos os seus integrantes presentes durante a estreia.

E claro que não poderia faltar um tradicional filó (momento de convívio, partilha de comida e celebração da cultura italiana). Quem embalou esse momento para ficar eternizado no programa foi o grupo de cantos Vicentino. Nessa hora, a alegria tomou conta e a festa foi garantida. Até mesmo os mascotes que representam os eventos da cidade — o Polentino e o Uvalino — viveram uma disputa de arremesso de queijo e salame com o apresentador. Cenas para ficar marcadas na memória de quem acompanhou de perto todo o processo.

— Acompanhar as gravações já foi uma experiência bem diferente e interessante, com aquela movimentação na cidade. Tudo isso nos deixou ansiosos para ver o resultado, e ele foi muito melhor do que eu esperava. É uma outra visão, de pessoas que não conheciam Monte Belo. Valoriza todos nós — ressalta a jovem Giovanna Bombassaro, que apareceu no episódio por ser a rainha da festa de abertura da vindima do município.

Moradores de Monte Belo do Sul reunidos na noite desta terça-feira (17). Fabrício Zanco / Divulgação