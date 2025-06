Alunos pintam bueiros na área central de Caxias como alerta para cuidados ambientais

Alunos do Colégio São José realizaram ação de pintura de bueiros na área central de Caxias do Sul. Gustavo Gomes / Arquivo pessoal

Conscientizar sobre a importância da drenagem urbana, do descarte correto de resíduos e do caminho das águas foi o objetivo de uma ação de pintura de bueiros realizada nesta quarta-feira (11) na área central de Caxias do Sul. A iniciativa partiu do Colégio São José, em parceria com o artista Gustavo Gomes. Foram pintados bueiros na Rua Dr. Montaury, em frente ao colégio, na esquina da Rua Visconde de Pelotas com a Os Dezoito do Forte, e no Parque dos Macaquinhos.

Cerca de 10 alunos integrantes do grupo de jovens voluntários Amor em Movimento, do São José, se uniram à equipe do atelier para, além de embelezar os arreadores dos bueiros, deixar mensagens de conscientização ambiental. Frases como "O mar começa aqui' e "Aqui, só água deve entrar. Lugar de lixo é na lixeira" deram o tom da ação.

— A gente teve a honra de participar desse projeto junto com os alunos. Fizemos essa ação em outros anos, mas cada vez mais ela tem crescido. Aqui no Parque dos Macaquinhos nascia um rio que há muito tempo foi coberto, mas ainda hoje ele tem toda essa representatividade. Então a gente traz a atenção para isso, alertando sobre a drenagem da água, os resíduos que são jogados e todo o cuidado que a população tem que tomar — explica o grafiteiro.

Ação ocorreu na área central de Caxias. Gustavo Gomes / Arquivo pessoal

O grupo de estudantes responsável pela ação é formado por estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio e tem como objetivo contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

— Buscamos promover o bem-estar coletivo, realizar atividades de conscientização sobre causas de impacto social, doar tempo e habilidades para o bem-estar da comunidade e das pessoas, mobilizar e colaborar com ações dedicadas ao trabalho voluntário e estar atento às necessidades da comunidade. Dessa forma, motivados pela Campanha da Fraternidade desse ano, que nos chama ao cuidado do meio ambiente, resolvemos fazer uma ação concreta. Essa ideia da pintura dos bueiros foi inicialmente da professora Lorita Menegon, em 2023, e resolvemos dar continuidade. O Colégio São José e o Grupo de Jovens arcaram com o custo do material e o Gustavo com o processo de criação, design e a pintura. Foi uma interação muito especial — destaca Eliz Regina de Oliveira, professora e coordenadora do grupo.

Pinturas deixam mensagens de conscientização ambiental. Alessandro Manzoni / Grupo RBS

Para os estudantes, a iniciativa ajudou a entender melhor a importância de cada um na limpeza da cidade e na preservação da drenagem urbana e dos mananciais.

— Além de aprender algumas técnicas de grafite, para a pintura dos bueiros, conseguimos criar algo que chama a atenção de quem passa por ali e faz refletir sobre os cuidados com o meio ambiente. Mostrando que simples atitudes podem mudar o mundo — reforça a aluna Rafaela Zimmermann Ruschel.

— A ação que praticamos é uma maneira de influenciar as pessoas a jogarem o lixo no lugar correto. Com a chuva, os resíduos vão direto para os bueiros, onde ali começa uma vida, o mar começa por ali, precisamos cuidar mais do nosso planeta. O meio ambiente nos oferece tudo, devemos retribuir com respeito e cuidado — complementa Kyara Polo Pinto.