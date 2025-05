Pela primeira vez no RS, Copa do Mundo de Tiramisù é realizada em Bento Gonçalves

Competição ocorreu na Via del Vino, no Centro de Bento Gonçalves, reunindo 21 participantes. Alessandro Manzoni / Agência RBS

Além de deixar todo mundo com água na boca, a Tiramisù World Cup (TWC) chegou ao Rio Grande do Sul, de forma inédita, para reforçar ainda mais os laços do RS com a Itália. Graças à chegada dos imigrantes italianos há 150 anos, um dos doces mais tradicionais do país europeu se difundiu no Estado e, em Bento Gonçalves, foi protagonista da etapa gaúcha do concurso realizado neste sábado (24). A Copa do Mundo de Tiramisù reuniu 21 participantes empenhados em elaborar a clássica sobremesa italiana.

Na Via del Vino, no centro da cidade, os competidores se esforçaram para entregar o prato feito a base de café, biscoitos champanhe, gema de ovo, mascarpone e cacau. A primeira receita de tiramisù registrada é de Treviso nos anos 1960, na região do Veneto, na Itália. E é pra lá que a vencedora da etapa gaúcha da TWC pode ir se for eleita a melhor brasileira a fazer o tiramisù. Missão que será encarada por Marcela Rossi Bertassi, de Caxias do Sul, a grande campeã da etapa. Com a conquista, ela irá para Campinas (SP), em junho, para disputar a final nacional.

Marcela Rossi Bertassi, de Caxias do Sul, a grande campeã da etapa. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

— Eu não conhecia o concurso e me inscrevi, inicialmente sem pretensões. Não achei que ia dar tão certo. Minha avó é descendente de italianos e sempre gostou de cozinhar, então peguei esse gosto pela culinária que vem de família, especialmente pelos doces — relata.

Marcela, que atua no ramo comercial, foi a vencedora da primeira bateria e enfrentou, na final local, Juliana Nardelli, de Jaraguá do Sul (SC). Ambas vão participar da final em São Paulo, porém a vencedora ganha passagens e hospedagem para o concurso em solo paulista.

A avaliação foi feita por um júri composto por três especialistas no doce. Patrícia Guerra, a primeira sul-americana a se tornar campeã mundial, em 2023, e embaixadora da TWC Brasil, foi uma das juradas.

— É um concurso amador que chega à oitava edição, idealizado em Treviso. A nossa busca é pelo melhor tiramisù do mundo. Escolhemos Bento Gonçalves pelos vínculos culturais com a comunidade trevisana. Foi uma grata surpresa, com doces muito lindos e deliciosos — exalta.

Dicas para o tiramisù perfeito

Com toda sua bagagem, Patrícia elencou as principais dicas para elaborar um tiramisù perfeito.

— A primeira delas é colocar amor. Depois, tomar cuidado com o açúcar e o café, para que haja um equilíbrio. O grande segredo é que quando você prova um tiramisù, tem que ter uma explosão de sabor na sua boca. Precisa sentir o café, o mascarpone, o savoiardi. É uma combinação perfeita, uma doce viagem, uma linda sobremesa — destaca.

