Após mais de 50 dias internada, mulher ferida em acidente de avião em Gramado tem alta

Uma das mulheres que estava hospitalizada com ferimentos após o acidente aéreo em Gramado , na Serra, teve alta na quarta-feira (12) , de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Cristo Redentor , onde ela estava internada.

A mulher de 51 anos, que não teve seu nome divulgado, estava na pousada atingida pelo avião durante o acidente. De acordo com o boletim médico da paciente no dia do acidente, a mulher chegou ao hospital com queimaduras de segundo e terceiro graus em 30% do corpo.