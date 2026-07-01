Visitas gratuitas para explorar Galópolis, em Caxias do Sul, estão com inscrições abertas

As visitas guiadas são gratuitas. Janaína R. Silva / Dinâmica Conteúdo Inteligente

Um convite para redescobrir o patrimônio industrial do bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, é a proposta do projeto Na Trilha do Patrimônio Industrial - Visitas Mediadas - Galópolis, que está com inscrições abertas para quem deseja participar das caminhadas. As visitas gratuitas ocorrem no dia 11 de julho e em 22 de agosto.

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O trajeto é guiado pela doutora em História Ana Paula de Almeida e inclui o Instituto Hércules Galló, o Lanifício São Pedro, a Vila Operária, o Moinho Galópolis, a Cooperativa de Consumo e outros pontos vinculados à trajetória econômica, social e cultural do bairro.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do projeto ou pelo WhatsApp (54) 98153-0336.

Serviço: