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Vila Flores: conheça a cidade da Serra que pode entrar para a rede de "Melhores Vilas Turísticas do Mundo"

O município, com 3,7 mil habitantes e cultura típica da imigração italiana no RS, concorre à distinção concedida anualmente pela ONU Turismo. Antônio Prado atingiu o feito em 2025

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Luca Roth

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