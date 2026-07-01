Vai nevar na Serra? Saiba qual a previsão para a região diante da nova onda de frio intenso

Antes da chegada do frio intenso, a preocupação está voltada para a chuva. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os ícones de flocos de neve exibidos por alguns aplicativos de previsão do tempo para a próxima sexta-feira (3) despertaram a curiosidade de moradores e turistas e fizeram o assunto ganhar força nas redes sociais. Mas, afinal, vai nevar na Serra?

A resposta, por enquanto, é de que ainda não há previsão confirmada de neve. Conforme a Climatempo, existe risco de precipitação invernal entre a noite de quinta-feira (2) e a madrugada de sexta-feira (3), principalmente nos Campos de Cima da Serra, mas o fenômeno mais provável neste momento é a chuva congelada.

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Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, o cenário ainda está sendo monitorado:

— Entre a noite da quinta e início da madrugada da sexta-feira tem risco para precipitação invernal nos Campos de Cima da Serra, especificamente na área entre Cambará do Sul e São José dos Ausentes. Por enquanto estamos trabalhando com chuva congelada, avaliaremos a possibilidade de neve ainda, caso ocorra, de forma rápida e fraca.

Alertas para a chuva

Antes da chegada do frio intenso, a preocupação está voltada para a chuva. A Climatempo aponta que esta quarta-feira (1º) será o dia de maior risco meteorológico da semana no Rio Grande do Sul. Na Serra, há risco de temporais isolados, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os volumes elevados exigem atenção para possíveis transtornos, principalmente em áreas de encosta e pontos urbanos sujeitos a alagamentos. Em Caxias do Sul, a temperatura não deve passar dos 18°C.

Na quinta-feira (2), a instabilidade perde intensidade em relação ao dia anterior. Na Serra, o céu permanece nublado, com chuva intermitente ao longo do dia e possibilidade de pancadas moderadas e temporais isolados. O destaque passa a ser a chegada do ar polar. Durante o dia, os termômetros ficam próximos dos 13°C em Caxias do Sul, mas a temperatura despenca ao anoitecer, podendo chegar a 3°C. É justamente entre a noite de quinta e a madrugada de sexta que as condições atmosféricas podem favorecer a ocorrência de precipitação invernal em áreas de maior altitude.

Na Serra, a sexta-feira (3) começa ainda com muita nebulosidade e possibilidade de chuva fraca residual nas primeiras horas do dia. Ao longo do período, o tempo melhora e o frio se intensifica. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 0°C e máxima de apenas 7°C. Já em Vacaria, os termômetros devem variar entre 3°C e 8°C.