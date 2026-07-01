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Vai nevar na Serra? Saiba qual a previsão para a região diante da nova onda de frio intenso

Meteorologistas monitoram as condições entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta. Por enquanto, a possibilidade é para chuva congelada

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Pablo Ribeiro

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