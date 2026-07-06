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Umidade favorece o mofo no inverno e pode causar doenças; veja como reduzir o problema

Especialista explica como a combinação de umidade, calor e pouca ventilação favorece o surgimento do fungo e orienta formas de reduzir a propagação

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Kelly Veronez

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