Geral

Alertas
Notícia

Um dos bairros de Caxias mais atingidos pela enchente de 2024, Galópolis cria núcleo para auxiliar moradores a enfrentar eventos climáticos

O Nupdec foi formado no final de 2025 e os participantes foram treinamentos pela Defesa Civil. A chuva desta semana não trouxe impactos ao bairro

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS