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Três pessoas ficam feridas em colisão entre microônibus e caminhão na BR-116, em Caxias do Sul

O acidente aconteceu pouco antes das 6h30min no km 157

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Marcos Cardoso

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