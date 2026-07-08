Três pessoas ficam feridas em colisão entre microônibus e caminhão na BR-116, em Caxias do Sul

Três pessoas que estavam em um microônibus ficaram feridas após uma colisão contra um caminhão na manhã desta quarta-feira (8), em Caxias do Sul. O acidente aconteceu pouco antes das 6h30min no km 157 da BR-116.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, todos os feridos estavam no coletivo. O condutor ficou preso nas ferragens e foi removido pela equipe. O estado de saúde dos dois passageiros não foi informado. Os três foram encaminhados pelo Samu para atendimento médico.

Segundo a condutora do caminhão, ela seguia no sentido Santa Corona-Galópolis e o microônibus saía pelo bairro Vila Lobos quando houve a colisão. Ela seguiria em direção a Porto Alegre e não se feriu.