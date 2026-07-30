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Trecho da Sinimbu, em Lourdes, será bloqueado nesta sexta em Caxias do Sul

Bloqueio ocorre por conta de obra emergencial em rede de drenagem em frente ao Colégio Madre Imilda. Apenas transporte coletivo urbano poderá acessar o ponto

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