Trecho da Sinimbu, em Lourdes, será bloqueado nesta sexta em Caxias do Sul

O trecho da Rua Sinimbu no bairro Nossa Senhora de Lourdes, entre a Rua Angelina Michielon e a BR-116, será bloqueado nesta sexta-feira (31), em Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), trabalhos emergenciais para manutenção de uma rede de drenagem pluvial em frente ao Colégio Madre Imilda avançaram.
A expectativa é que a obra seja concluída até a retomada das aulas, na segunda-feira (3).
Durante o dia, o acesso ao trecho será permitido apenas aos ônibus do transporte coletivo urbano. Demais veículos devem utilizar rotas alternativas para acessar a BR-116, como a Avenida Júlio de Castilhos.
De acordo com a pasta, a medida tornou-se necessária após as equipes constatarem que a ocorrência, inicialmente tratada como uma intervenção pontual, possui maior complexidade técnica. As chuvas registradas nos últimos dias provocaram um entupimento da galeria de drenagem, ocasionando o represamento das águas pluviais e infiltrações no pátio da escola.
A intervenção conta com escavações em profundidade para localizar o ponto exato que necessita manutenção. Depois, disso deve ocorrer a remoção dos trechos comprometidos e reconstrução da ligação da rede de drenagem que cruza a via.