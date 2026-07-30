Trecho da Sinimbu, em Lourdes, será bloqueado nesta sexta em Caxias do Sul

Obras na Rua Sinimbu, trecho no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Ederson de Oliveira / Divulgação

O trecho da Rua Sinimbu no bairro Nossa Senhora de Lourdes, entre a Rua Angelina Michielon e a BR-116, será bloqueado nesta sexta-feira (31), em Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (SMO), trabalhos emergenciais para manutenção de uma rede de drenagem pluvial em frente ao Colégio Madre Imilda avançaram.

A expectativa é que a obra seja concluída até a retomada das aulas, na segunda-feira (3).

Durante o dia, o acesso ao trecho será permitido apenas aos ônibus do transporte coletivo urbano. Demais veículos devem utilizar rotas alternativas para acessar a BR-116, como a Avenida Júlio de Castilhos.

De acordo com a pasta, a medida tornou-se necessária após as equipes constatarem que a ocorrência, inicialmente tratada como uma intervenção pontual, possui maior complexidade técnica. As chuvas registradas nos últimos dias provocaram um entupimento da galeria de drenagem, ocasionando o represamento das águas pluviais e infiltrações no pátio da escola.