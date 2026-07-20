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Trecho da Rua Sinimbu, em Caxias, voltará a ter cobrança de estacionamento rotativo

Será entre as ruas Coronel Flores e a Andrade Neves, e a retomada ocorrerá a partir deste sábado

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