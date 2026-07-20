Trecho da Rua Sinimbu, em Caxias, voltará a ter cobrança de estacionamento rotativo

Trecho fica na chamada Zona Azul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O trecho da Rua Sinimbu, entre as ruas Coronel Flores e a Andrade Neves, voltará a ter estacionamento rotativo aos sábados, e com isso, a cobrança regulamentada. A retomada ocorrerá a partir deste sábado (25).

A exigência do pagamento será das 9h às 13h, como já acontece em dias úteis. O trecho em questão fica na chamada Zona Azul.

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A cobrança do estacionamento nesse trecho da Sinimbu estava suspensa desde março de 2015 para construção dos novos corredores de ônibus do transporte urbano do SIM Caxias.