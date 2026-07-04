Trecho da Rota do Sol em Caxias do Sul será fiscalizado por drones

Na foto, trecho com placa de sinalização e o drone. Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar / Divulgação

Um trecho da RS-453, a Rota do Sol, ganhará fiscalização por meio de drones. A medida foi comunicada pelo Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRV BM) e será aplicada em um perímetro de Caxias do Sul.

O uso da tecnologia será entre os kms 141 e 171, que compreende a saída de Caxias do Sul no viaduto com a BR-116 até a divisa com o município de São Francisco de Paula, na localidade de Apanhador. O emprego do drone ocorrerá em operações em determinados dias e horários, com foco em pontos de ultrapassagem proibida.

Segundo nota do CPRV BM, o trecho está sinalizado com placas, e a medida visa melhorar a segurança viária e reduzir o número de sinistros na rodovia. Desde o início do ano, conforme o órgão de segurança, foram registrados 47 acidentes, sendo 33 com pessoas feridas e duas mortes.

A primeira morte no trecho foi em abril, no km 163. Na ocasião, um Volkswagen Gol seguia no sentido oposto ao de um caminhão Ford Cargo quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo de carga. Um Renault Sandero, que vinha logo atrás do Gol, não conseguiu parar a tempo e também bateu contra o caminhão. ​O condutor do Gol morreu no local. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves e outro motorista saiu ileso.