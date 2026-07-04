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Tecnologia no trânsito
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Trecho da Rota do Sol em Caxias do Sul será fiscalizado por drones

A nova operação será entre os kms 141 e 171, de Caxias do Sul até a divisa com São Francisco de Paula. Já foram registradas duas mortes na ligação entre os municípios neste ano

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Marcos Cardoso

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