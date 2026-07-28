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Travessia pelas barragens do Blang e do Salto, em São Francisco de Paula, é bloqueada 

De acordo com prefeitura, interrupção é por conta da elevação do nível da água provocada pela chuva

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