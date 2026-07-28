Travessia pelas barragens do Blang e do Salto, em São Francisco de Paula, é bloqueada 

Travessia das barragens em São Francisco de Paula é bloqueada. Defesa Civil de São Francisco de Paula / Divulgação

A travessia pelas barragens do Blang e do Salto foi bloqueada nesta terça-feira (28) em São Francisco de Paula. De acordo com a prefeitura, houve elevação do nível da água por conta da chuva na Serra.

A prefeitura reforça que a medida é preventiva para evitar acidentes no trajeto. O trecho é monitorado e não há previsão para liberação. Rotas alternativas ao trecho são a Estrada do Juá e a Estrada da Avaria.

Entre segunda (27) e esta terça, São Francisco de Paula é uma das 20 cidades do Estado que mais registrou chuva. De acordo com a Climatempo, foram 81 milímetros até as 14h. A primeira dessa lista é Arvorezinha, com 132mm.