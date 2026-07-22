Trânsito na RS-851 entre Nova Bassano e Serafina Côrrea é liberado após nível da água do Rio Carreiro baixar

Ponte sobre o Rio Carreiro foi liberada. Guilherme Baesso / Comunicação Serafina Côrrea / Divulgação

O fluxo de veículos pela RS-851, entre Nova Bassano e Serafina Côrrea, foi normalizado na tarde desta quarta-feira (22). Isso porque o nível da água do Rio Carreiro baixou, liberando o acesso à ponte que conecta as cidades.

Conforme a Defesa Civil de Nova Bassano, a estrutura foi vistoriada pelo Comando Rodoviário de Casca e passou por limpeza no início da tarde. Apesar de não ter medições oficiais, a Defesa Civil estima que desde ontem o nível do Rio Carreiro tenha diminuído cerca de dois metros.

Na terça, quando o maior volume de chuva atingiu a região, o nível do rio era considerado acima da normalidade pela plataforma Clima RS, do governo do Estado.