Geral

Região 
Notícia

Trânsito na RS-851 entre Nova Bassano e Serafina Côrrea é liberado após nível da água do Rio Carreiro baixar

Fluxo de veículos foi permitido desde o início da tarde, após ponte passar por avaliação 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS