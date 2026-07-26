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Trânsito é liberado 24 horas por dia na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Rodovia ficou restrita por mais de dois anos após deslizamentos

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Gabriela Alves

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