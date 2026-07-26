Trânsito é liberado 24 horas por dia na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

A BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, passou a ter tráfego liberado 24 horas por dia desde sábado (25). A rodovia tinha restrições de trânsito havia mais de dois anos, desde a chuva forte de maio de 2024, que ocasionou cerca de 90 deslizamentos de terra.
A liberação foi antecipada após a conclusão dos serviços de pavimentação e sinalização no viaduto localizado no quilômetro 192, além da realização de ajustes operacionais.
Em função de algumas obras de reconstrução na rodovia, o tráfego seguirá operando no sistema de pare e siga em determinados pontos durante o dia. A orientação para os motoristas é que respeitarem a sinalização e as orientações das equipes que atuam no trecho.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pontos de pare e siga podem mudar de acordo com o avanço das obras.
A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada durante dois meses, de maio a julho de 2024. Quando foi liberada, apenas veículos leves podiam trafegar na região, com horários pré-determinados.
Depois, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a PRF organizaram o tráfego em sistema de comboio, com fechamento total da rodovia durante a madrugada. Desde o início de julho, a estrada operava em pare e siga.