Temporal destelhou 78 casas em Caxias do Sul

Moradia localizada no bairro Tijuca. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou, no fim da tarde desta terça-feira (28), um levantamento sobre os danos causados pelo temporal registrado nesta madrugada. A contagem indica que 78 casas foram destelhadas e famílias dos bairros São Ciro, Mariland, São Caetano, Tijuca e Vila Oliva procuraram abrigo em casas de parentes.

A Defesa Civil distribuiu 58 lonas. Além disso, a Secretaria da Habitação realizou 20 atendimentos sociais para entrega de telhas. Segundo dados do município, em julho, foram registrados 248,8 milímetros (mm) de chuva — a média, para o mês, é 158 mm.

Um boletim divulgado pela Defesa Civil estadual indica que a velocidade do vento em Caxias do Sul foi a segunda maior do Rio Grande do Sul, com 85,7 quilômetros por hora. A primeira foi Rolante, com 93,6 quilômetros por hora.

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Além dos impactos em moradias, a chuva e o vento também causaram transtornos com quedas de árvore, galhos e postes na área urbana e no interior da cidade. A Secretaria de Obras recebeu 15 chamados pelo Alô Caxias (156) relacionados aos impactos das chuvas sobre o sistema de drenagem urbana.

As equipes trabalharam durante toda a terça-feira na desobstrução de bocas de lobo, limpeza de estruturas de drenagem, hidrojateamento e atendimentos emergenciais em diferentes regiões do município.

Monitoramento

A prefeitura informou que a Secretaria da Segurança Pública acompanha em tempo real o nível dos arroios por meio das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp). A maior atenção é direcionada ao rio Caí.

— Seguimos monitorando de perto o rio Caí. De manhã, ele entrou em nível amarelo de atenção. Agora à tarde, entrou em nível laranja, de alerta. Não é o caso ainda da retirada das famílias, porque o rio ainda não entrou em cota de inundação, que é acima de 3,70 metros — diz o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente Armando da Silva.

Mais de 20 ocorrências em Farroupilha

Já em Farroupilha, 21 ocorrências foram atendidas na terça, de acordo com a prefeitura. Entre elas, remoção de árvores em estradas e destelhamentos.

Os casos de destelhamento foram nos bairros Santa Catarina, Primeiro de Maio, Vila Esperança, Bela Vista, Nova Vicenza, Centenário, Cinquentenário e Cruzeiro. As equipes entregaram lonas para os moradores.

Conforme o município, as remoções aconteceram na VRS-813, Rodovia dos Romeiros, Caminhos de Pedra e na Estrada Luiz Victório Galafassi, na região de Capela de Todos Santos, e na Linha Machadinho.

O atendimento foi realizado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais, RGE e Ecofar.