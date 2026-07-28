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Temporal destelhou 78 casas em Caxias do Sul

Um boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado indica que a velocidade do vento atingiu 85,7 quilômetros por hora no município

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