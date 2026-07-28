Sistemas Faxinal e Maestra têm abastecimento de água interrompido em Caxias do Sul

Os sistemas Faxinal e Maestra estão com o abastecimento de água interrompidos nesta terça-feira (28), de acordo com o Samae. Duas ocorrências afetam as estruturas que atendem, juntas, praticamente 71% de Caxias do Sul. A lista dos bairros afetados pode ser conferida abaixo.

No fim da tarde, o sistema Maestra foi retomado, conforme o Samae. O Faxinal seguia com interrupção.

No caso do Faxinal, que representa 57% do abastecimento, o motivo é o rompimento de uma adutora que leva a água bruta da represa em Ana Rech até a Estação de Tratamento Parque da Imprensa, em Lourdes. Conforme o Samae, equipes localizam o ponto do problema para realizar o conserto.

Já na Maestra, a interrupção era por conta da falta de energia registrada no começo da manhã. A situação tinha provocado a paralisação da Estação de Tratamento de Água Celeste Gobbato.

Antes do problema no Faxinal, o Samae tentou utilizar o sistema para atender a demanda de parte da Maestra.

O Samae projetava a retomada do fornecimento até o final da tarde. O tempo para a água chegar a cada bairro depende da localização.

Na Maestra, a autarquia também tinha informado que a retomada dependia do reestabelecimento da energia por parte da RGE. A concessionária foi contatada e afirma que a energia foi retomada por volta de 14h30min.

Confira os bairros que podem ser impactados:

Sistema Faxinal - Parque da Imprensa

Aeroporto

Altos do Santiago

Alvorada

Arco Baleno

Bela Vista

Bom Pastor

Centro (parte)

Charqueadas

Cidade Nova

Cinquentenário

COHAB

Conquista

Consolação

Cristo Redentor

Cruzeiro

Dal Bó

Dambroz

De Zorzi

Desvio Rizzo (parte) até próximo a igreja

Distrito Industrial

Dom Pedro II

Esplanada

Exposição

Floresta

Giuseppe Formolo

Glória

Jardim Alpino

Jardim do Aeroporto

Jardim Oriental

Jardim Planalto

Jardim Teresópolis

Juventude

Kayser

La Paloma

Madrid

Marechal Floriano

Medianeira

Michelin

Monte Carmelo

Monte Reale

Montes Claros

Morumbi

N. Sra. Das Graças

N. Sra. de Lourdes

N. Sra. do Caravagio

Novo Amanhã

Paiquerê

Panazzolo

Parque das Rosas

Parque Sanvitto

Petrópolis

Planalto

Planalto/Rio Branco

Presidente Vargas

Recanto dos Pássaros

Residencial Colina do Lago

Residencial Santa Mônica

Rio Branco

Rubiano

Salgado Filho

Santa Clara

Santa Corona

Santos Dumont

Sanvitto

São Caetano

São Francisco

São Gabriel

São Leopoldo

São Lucas

São Luiz

São Luiz da 6ª Légua

São Pedro

São Pelegrino (parte)

São Salvador

São Vicente

São Victor Cohab

Sol Nascente

Tisatto

Treviso

União

Vera Cruz

Verona

Vila Assunção

Vila Bortolini

Vila do Rosário

Vila dos Pássaros

Vila Gaúcha

Vila Ipiranga

Vila Leon

Vila Lola

Vila Mari

Vila Modena

Vila Pezzi

Vila Pontalti

Vila Rugeri

Vila Sindical

Vila Verde

Sistema Maestra - Celeste Gobatto

Altos do Seminário

Belo Horizonte

Beltrão de Queiroz

Cânyon

Caxias

Centenário

Cinquentenário (parte)

Colina Sorriso

Covolan

Fátima Garbim

Jardim do Sol

Jardim Itália

Jardim Santa Lúcia

Marechal Floriano (parte)

Matioda

Moinhos Germani

Monte Castelo

N. Sra da Saúde (em Partes)

N. Sra. da Paz

N. Sra. do Rosário (em partes)

Parque dos Vinhedos (em Partes)

Parque Oásis (em partes)

Pio X (parte)

Pioneiro (em partes)

Pôr do Sol (em parte)

Reolon

Santa Catarina

Santa Fé (em partes)

Santo André

Santo Antônio

São Bernardo

São José

Sílvio Mondim

Tijuca

Universitário (parte baixa)

Vale Verde

Veneza

Vila Industrial

Vila Ipê

Victorio Trez