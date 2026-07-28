Sistemas Faxinal e Maestra têm abastecimento de água interrompido em Caxias do Sul

Os sistemas Faxinal e Maestra estão com o abastecimento de água interrompidos nesta terça-feira (28), de acordo com o Samae. Duas ocorrências afetam as estruturas que atendem, juntas, praticamente 71% de Caxias do Sul. A lista dos bairros afetados pode ser conferida abaixo.
No fim da tarde, o sistema Maestra foi retomado, conforme o Samae. O Faxinal seguia com interrupção.
No caso do Faxinal, que representa 57% do abastecimento, o motivo é o rompimento de uma adutora que leva a água bruta da represa em Ana Rech até a Estação de Tratamento Parque da Imprensa, em Lourdes. Conforme o Samae, equipes localizam o ponto do problema para realizar o conserto.
Já na Maestra, a interrupção era por conta da falta de energia registrada no começo da manhã. A situação tinha provocado a paralisação da Estação de Tratamento de Água Celeste Gobbato.
Antes do problema no Faxinal, o Samae tentou utilizar o sistema para atender a demanda de parte da Maestra.
O Samae projetava a retomada do fornecimento até o final da tarde. O tempo para a água chegar a cada bairro depende da localização.
Na Maestra, a autarquia também tinha informado que a retomada dependia do reestabelecimento da energia por parte da RGE. A concessionária foi contatada e afirma que a energia foi retomada por volta de 14h30min.
Confira os bairros que podem ser impactados:
Sistema Faxinal - Parque da Imprensa
- Aeroporto
- Altos do Santiago
- Alvorada
- Arco Baleno
- Bela Vista
- Bom Pastor
- Centro (parte)
- Charqueadas
- Cidade Nova
- Cinquentenário
- COHAB
- Conquista
- Consolação
- Cristo Redentor
- Cruzeiro
- Dal Bó
- Dambroz
- De Zorzi
- Desvio Rizzo (parte) até próximo a igreja
- Distrito Industrial
- Dom Pedro II
- Esplanada
- Exposição
- Floresta
- Giuseppe Formolo
- Glória
- Jardim Alpino
- Jardim do Aeroporto
- Jardim Oriental
- Jardim Planalto
- Jardim Teresópolis
- Juventude
- Kayser
- La Paloma
- Madrid
- Marechal Floriano
- Medianeira
- Michelin
- Monte Carmelo
- Monte Reale
- Montes Claros
- Morumbi
- N. Sra. Das Graças
- N. Sra. de Lourdes
- N. Sra. do Caravagio
- Novo Amanhã
- Paiquerê
- Panazzolo
- Parque das Rosas
- Parque Sanvitto
- Petrópolis
- Planalto
- Planalto/Rio Branco
- Presidente Vargas
- Recanto dos Pássaros
- Residencial Colina do Lago
- Residencial Santa Mônica
- Rio Branco
- Rubiano
- Salgado Filho
- Santa Clara
- Santa Corona
- Santos Dumont
- Sanvitto
- São Caetano
- São Francisco
- São Gabriel
- São Leopoldo
- São Lucas
- São Luiz
- São Luiz da 6ª Légua
- São Pedro
- São Pelegrino (parte)
- São Salvador
- São Vicente
- São Victor Cohab
- Sol Nascente
- Tisatto
- Treviso
- União
- Vera Cruz
- Verona
- Vila Assunção
- Vila Bortolini
- Vila do Rosário
- Vila dos Pássaros
- Vila Gaúcha
- Vila Ipiranga
- Vila Leon
- Vila Lola
- Vila Mari
- Vila Modena
- Vila Pezzi
- Vila Pontalti
- Vila Rugeri
- Vila Sindical
- Vila Verde
Sistema Maestra - Celeste Gobatto
- Altos do Seminário
- Belo Horizonte
- Beltrão de Queiroz
- Cânyon
- Caxias
- Centenário
- Cinquentenário (parte)
- Colina Sorriso
- Covolan
- Fátima Garbim
- Jardim do Sol
- Jardim Itália
- Jardim Santa Lúcia
- Marechal Floriano (parte)
- Matioda
- Moinhos Germani
- Monte Castelo
- N. Sra da Saúde (em Partes)
- N. Sra. da Paz
- N. Sra. do Rosário (em partes)
- Parque dos Vinhedos (em Partes)
- Parque Oásis (em partes)
- Pio X (parte)
- Pioneiro (em partes)
- Pôr do Sol (em parte)
- Reolon
- Santa Catarina
- Santa Fé (em partes)
- Santo André
- Santo Antônio
- São Bernardo
- São José
- Sílvio Mondim
- Tijuca
- Universitário (parte baixa)
- Vale Verde
- Veneza
- Vila Industrial
- Vila Ipê
- Victorio Trez