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Tempo vai fechar 
Notícia

Serra terá vento intenso, chuva e risco de temporais em semana de instabilidade no RS

Previsão indica rajadas de vento de até 70 km/h e chuva acumulada acima de 100 milímetros na Serra gaúcha. Cidades como Bom Jesus, Caxias do Sul e Canela podem sofrer com forte ventania a partir do fim de semana 

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