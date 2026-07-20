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Serra terá semana de chuva, temporais e melhora do tempo a partir de quinta-feira

Inmet emitiu alerta laranja para tempestades com risco de ventos fortes, granizo e alagamentos

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Pablo Ribeiro

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