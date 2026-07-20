Serra terá semana de chuva, temporais e melhora do tempo a partir de quinta-feira

Inmet emitiu alerta laranja para tempestades com risco de ventos fortes, granizo e alagamentos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A semana começa com tempo instável no Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma frente fria que mantém a chuva em todas as regiões do Estado. De acordo com a Climatempo, na Serra, a previsão é de chuva em diversos momentos até quarta-feira (22), com possibilidade de temporais isolados, raios, granizo e rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica situação de perigo, para tempestades nesta segunda-feira (20). O aviso abrange praticamente todo o território gaúcho, com exceção de uma pequena faixa na divisa nordeste com Santa Catarina.

Alerta laranja do Inmet, válido entre a meia-noite e 23h59min desta segunda-feira (20). Inmet / Divulgação

Segundo o órgão, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O instituto também alerta para risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Na terça-feira (21), o alerta laranja permanece sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo toda a região da Serra.

Alerta laranja do Inmet, válido entre a meia-noite e 23h59min desta terça-feira (21). Inmet / Divulgação

A chuva chegou à Serra ainda na noite de domingo (19) e segue ao longo desta segunda-feira. Em Caxias do Sul, a temperatura máxima deve chegar aos 20°C.

Na terça-feira (21), na Serra, a previsão indica muitas nuvens e chuva em vários períodos do dia, com maior risco de temporais entre a manhã e a tarde. As rajadas de vento podem atingir até 80 km/h, enquanto as temperaturas ficam entre 18°C e 19°C em Caxias do Sul.

A instabilidade ainda persiste na quarta-feira (22). As pancadas de chuva devem começar pela manhã e seguir durante a tarde e o início da noite, com possibilidade de episódios localizados de chuva forte. O tempo começa a melhorar apenas no fim da noite. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 13°C e 18°C.

A partir de quinta-feira (23), o tempo volta a ficar estável em todo o Rio Grande do Sul. Na Serra, a previsão é de sol entre muitas nuvens, manhã mais fria e tarde agradável, sem expectativa de chuva. A mínima deve ser de 10°C e a máxima de 14°C em Caxias.