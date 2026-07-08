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Serra registra temperaturas negativas nesta quarta; fez –1,5ºC em Muitos Capões

Ao menos oito municípios da região tiveram marcas abaixo de 0ºC durante a manhã, em mais um dia de atuação de uma massa de ar frio de origem polar

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Pablo Ribeiro

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