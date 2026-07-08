Serra registra temperaturas negativas nesta quarta; fez –1,5ºC em Muitos Capões

Geada foi registrada em São José dos Ausentes. Sérgio Baum / Arquivo Pessoal

A Serra registrou temperaturas negativas na manhã desta quarta-feira (8), com a menor marca da região em Muitos Capões, onde os termômetros chegaram a -1,5ºC. Ao menos oito municípios tiveram mínimas abaixo de zero, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Além de Muitos Capões, também registraram temperaturas negativas São José dos Ausentes, com -1,4ºC; Bom Jesus, com -1,3ºC; Vacaria, com -1,2ºC; Caxias do Sul e São Francisco de Paula, com -0,9ºC; e Flores da Cunha, com -0,3ºC e Veranópolis, com -0,1ºC.

Outras cidades da região também tiveram temperaturas baixas, mas acima de 0ºC. Em Pinhal da Serra, a mínima foi de 0,6ºC; em Antônio Prado, 0,7ºC; em Veranópolis, 0,8ºC; em Canela, 2,2ºC; em Farroupilha, 2,8ºC; e em Garibaldi, 3ºC.

No Rio Grande do Sul, a menor temperatura registrada até o momento foi em Getúlio Vargas, com -2,4ºC.

As baixas temperaturas são provocadas pela atuação de uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar, que mantém o tempo firme em todo o Estado. Apesar do amanhecer gelado, a previsão é de elevação das temperaturas durante a tarde, com predomínio de sol na Serra. Em Caxias do Sul, a máxima deve chegar aos 15ºC nesta quarta-feira.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (9), o tempo segue estável na Serra. A massa de ar seco continua predominando, mantendo o céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. O frio permanece nas primeiras horas do dia, com possibilidade de geada localizada nas áreas mais altas da região. Durante a tarde, o sol deve favorecer uma elevação das temperaturas. Em Caxias do Sul, a previsão indica temperaturas entre 6ºC e 19ºC.

A mudança no tempo começa na sexta-feira (10). A nebulosidade aumenta ao longo do dia e há previsão de chuva fraca a moderada na Serra. O frio perde intensidade, mas o tempo permanece úmido, com temperaturas mais amenas. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 10ºC e a máxima de 15ºC. A chuva deve se intensificar durante a noite.