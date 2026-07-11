Serra começa próxima semana  com frio, mas pode terminar com “cara de verão” e máximas de 27°C

A Serra tem um sábado (11) de tempo instável, com chuva desde a madrugada e presença de neblina em diversos pontos da região. Entretanto, a próxima semana deve terminar com uma mudança significativa no tempo. Conforme a previsão da Climatempo, após a passagem de uma frente fria e a chegada de uma massa de ar polar, os termômetros entram em elevação gradual a partir de quarta-feira (15). No próximo fim de semana, as máximas podem chegar aos 27°C em Caxias do Sul, em pleno inverno.

O meteorologista Gustavo Verardo explica que o Rio Grande do Sul terá uma semana marcada por extremos. Segundo ele, o Estado começa o período com características típicas da estação, mas a segunda metade da semana terá influência de uma massa de ar quente.

— Teremos um padrão de tempo distinto no RS nessa semana. Começaremos com frio e chance de geada e podemos terminar no verão — afirma.

Antes da elevação das temperaturas, porém, a Serra enfrenta um cenário de instabilidade neste sábado (11). A frente fria mantém muitas nuvens e provoca chuva em diversas regiões do Estado. A previsão indica céu encoberto, chuva frequente durante a manhã, com possibilidade de pancadas moderadas e trovoadas isoladas. Durante a tarde, a instabilidade perde força, mas o tempo segue úmido e fechado. Em Caxias do Sul, a temperatura não deve passar dos 18°C neste sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou avisos para chuva intensa no Rio Grande do Sul, com risco de vento forte, queda de granizo e acumulados que podem chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao dia. O alerta laranja, de perigo, começou à meia-noite deste sábado (11) e segue válido até as 23h59min. Entre as áreas abrangidas estão os Campos de Cima da Serra, incluindo municípios como Bom Jesus e Vacaria, além de parte de São Francisco de Paula, São Marcos e Antônio Prado.

Tempestades podem ser acompanhadas de vento, granizo e descargas elétricas. Divulgação / Inmet

No domingo (12), a chuva diminui na Serra, mas ainda há possibilidade de precipitações fracas e passageiras durante parte do dia. A instabilidade perde força ao longo da tarde, porém o tempo permanece fechado. À noite, o frio aumenta com a chegada da massa de ar polar. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 7°C e máxima de 12°C.

A segunda-feira (13) será marcada pelo retorno do tempo firme. O destaque será o frio intenso nas primeiras horas do dia, com possibilidade de geada, principalmente nas áreas de maior altitude. Na Serra, Caxias do Sul deve registrar mínima de 5°C e máxima de 11°C. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros podem variar entre 3°C e 10°C.

Na terça-feira (14), a massa de ar polar ainda mantém o frio, com amanhecer gelado e possibilidade de geada nas regiões mais elevadas. O sol aparece durante a tarde, mas as temperaturas continuam dentro do padrão de inverno. Em Caxias do Sul, a previsão indica mínima de 6°C e máxima de 16°C.

Um verão no inverno

A mudança começa na quarta-feira (15), quando as temperaturas passam a subir. O meteorologista explica que a entrada de ventos de norte e noroeste vai favorecer a chegada de ar quente vindo da região Norte do Brasil. Segundo ele, o calor será o destaque de quinta-feira em diante.

O meteorologista destaca algumas regiões do Estado também devem ter atenção para o vento quente e seco. Nos vales e na região Central, especialmente em Santa Maria, as rajadas podem ultrapassar 70 km/h, com risco de transtornos no fim da semana. Já na Campanha e na Zona Sul, há possibilidade de tempo severo, com chuva forte e granizo.

Na Serra, a partir de quarta-feira, o cenário será de sol e temperaturas mais elevadas. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 8°C e máxima de 18°C.

Na quinta-feira (16), o dia será de sol com névoa fraca ao amanhecer. As temperaturas ficam entre 10°C e 23°C. Já na sexta-feira (17), o aquecimento ganha força. Caxias do Sul deve ter mínima de 17°C e máxima de 26°C.