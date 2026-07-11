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Serra começa próxima semana  com frio, mas pode terminar com “cara de verão” e máximas de 27°C

A partir de quarta-feira, temperaturas entram em elevação e trazem calor em pleno inverno; neste sábado, entretanto, frente fria provoca instabilidade, com risco de vento forte, granizo e acumulados elevados em áreas do RS

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Pablo Ribeiro

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