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Semana começa com alerta para temporais e chuva intensa na Serra

Defesa Civil do RS aponta risco de granizo, ventos acima de 90 km/h e acumulados que podem superar 200 milímetros em 48 horas; sol deve retornar na sexta-feira

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Pablo Ribeiro

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