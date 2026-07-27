Semana começa com alerta para temporais e chuva intensa na Serra

A semana começa com um novo período de instabilidade e alerta para tempo severo na Serra. Depois de um fim de semana marcado pelo tempo firme, com predomínio de sol no sábado (25), a chuva volta com força a partir desta segunda-feira (27). A previsão da Climatempo indica risco de temporais até quarta-feira (29), enquanto a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a possibilidade de granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h e volumes expressivos de chuva.

A mudança no tempo ocorre poucos dias após uma semana de transtornos provocados pelas chuvas em diversas regiões do Estado, que resultaram em alagamentos, elevação dos níveis dos rios e bloqueios de pontes.

Nesta segunda, uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. A instabilidade ganha força na Serra durante a tarde, com previsão de chuva moderada a forte entre o fim da tarde e a noite. Há possibilidade de granizo, rajadas intensas de vento e elevados acumulados de chuva. Em Caxias do Sul, a temperatura máxima deve chegar aos 22°C.

Na terça-feira (28), a frente fria permanece sobre o Estado. Na Serra, o tempo deve permanecer fechado durante praticamente todo o dia, com chuva persistente e períodos de forte intensidade. A previsão também aponta condições para temporais, granizo isolado, ventos fortes e elevados volumes de precipitação. Em Caxias do Sul, os termômetros devem variar entre 18°C e 22°C.

O alerta meteorológico da Defesa Civil estadual alerta para o avanço da instabilidade entre segunda e terça-feira. Na área em alerta (de cor laranja), onde está Caxias do Sul, os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em apenas 12 horas, principalmente na terça-feira, e superar 200 milímetros no período de 48 horas.

Na madrugada e manhã de quarta-feira (29), a chuva ainda persiste na Serra, acompanhada de risco de temporais, ventos fortes e granizo. Ao longo da tarde, porém, a instabilidade perde intensidade gradualmente. O céu permanece encoberto, com possibilidade de pancadas isoladas, enquanto as temperaturas ficam entre 12°C e 21°C em Caxias do Sul.

A tendência é de melhora a partir de quinta-feira (30). Ainda pode ocorrer chuva fraca e isolada nas primeiras horas do dia, mas, durante a tarde, o sol volta a aparecer entre muitas nuvens e o tempo se estabiliza gradualmente. As temperaturas caem, com mínima de 10°C e máxima de 17°C.