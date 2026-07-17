Seleção para novo Papai Noel de Gramado encerra primeira etapa com 151 inscritos

O escolhido vai substituir Júlio Rodrigues (foto), que foi o Papai Noel oficial do Natal Luz de Gramado por duas décadas. Ele morreu em maio. Cleiton Thiele / Divulgação

O processo seletivo que busca pelo novo Papai Noel de Gramado encerrou a primeira etapa com 151 inscritos. O prazo para as inscrições terminou às 12h desta sexta-feira (17). A expectativa é de que a definição de quem interpretará o Bom Velhinho ocorra até setembro.

Agora, a equipe do 41° Natal Luz fará uma triagem para verificar quais candidatos se encaixam no perfil buscado. Dentre os requisitos, estavam, por exemplo, ter barba natural e mais de 50 anos.

Em entrevista na segunda-feira (13), o diretor artístico do Grande Desfile de Natal, Rodrigo Drechsler, explicou que devem ser escolhidos cinco para uma avaliação presencial, em Gramado. Boa dicção, carisma e desenvoltura serão considerados na escolha.