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Notícia

Seleção para novo Papai Noel de Gramado encerra primeira etapa com 151 inscritos

A expectativa é que a definição de quem interpretará o Bom Velhinho ocorra até setembro

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