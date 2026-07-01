Segunda remessa com donativos arrecadados na Serra parte de Caxias do Sul para a Venezuela

Caixas embarcam com devidas identificações dos conteúdos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Carregadas com medicamentos, fraldas e alimentos enlatados, mais de 80 caixas e 50 fardos de água foram embarcados em Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira (1º) para auxílio aos afetados pelos terremotos que já mataram 1.943 pessoas na Venezuela.

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A mobilização teve início ainda na semana passada e partiu da comunidade venezuelana no município, que conta com o apoio logístico da Cruz Vermelha e da associação de venezuelanos RedeVen, com sede em Canoas.

Na última segunda-feira, um caminhão disponibilizado pela Cruz Vermelha partiu em direção a Curitiba, onde os donativos seguem de avião para Rio Branco (RR) e de lá são encaminhados por via terrestre até a capital Caracas.

De acordo com a corretora de imóveis Mariam Zambrano, a arrecadação segue conforme a organização consegue viabilizar os meios para o envio:

— Queremos garantir que as doações cheguem. A logística não é fácil, mas temos muita força de vontade e o apoio da RedeVen, de Canoas, que está organizando todos os donativos no Estado.

Nesta quarta-feira, a Associação dos Procuradores do Município entregou dezenas de sacolas de leite em pó, suplemento alimentar para crianças, fraldas e mamadeiras, fruto de uma arrecadação de cerca de R$ 8 mil. A mobilização tem o apoio também da Fundação Caxias e da prefeitura de Caxias do Sul.

O que doar

Alimentos enlatados

Água

Produtos de higiene pessoal

Alimentos para crianças e bebês

Medicamentos e primeiros socorros

Rações para animais

Confira os pontos de coleta em Caxias