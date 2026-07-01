Segunda remessa com donativos arrecadados na Serra parte de Caxias do Sul para a Venezuela

Carregadas com medicamentos, fraldas e alimentos enlatados, mais de 80 caixas e 50 fardos de água foram embarcados em Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira (1º) para auxílio aos afetados pelos terremotos que já mataram 1.943 pessoas na Venezuela.
A mobilização teve início ainda na semana passada e partiu da comunidade venezuelana no município, que conta com o apoio logístico da Cruz Vermelha e da associação de venezuelanos RedeVen, com sede em Canoas.
Na última segunda-feira, um caminhão disponibilizado pela Cruz Vermelha partiu em direção a Curitiba, onde os donativos seguem de avião para Rio Branco (RR) e de lá são encaminhados por via terrestre até a capital Caracas.
De acordo com a corretora de imóveis Mariam Zambrano, a arrecadação segue conforme a organização consegue viabilizar os meios para o envio:
— Queremos garantir que as doações cheguem. A logística não é fácil, mas temos muita força de vontade e o apoio da RedeVen, de Canoas, que está organizando todos os donativos no Estado.
Nesta quarta-feira, a Associação dos Procuradores do Município entregou dezenas de sacolas de leite em pó, suplemento alimentar para crianças, fraldas e mamadeiras, fruto de uma arrecadação de cerca de R$ 8 mil. A mobilização tem o apoio também da Fundação Caxias e da prefeitura de Caxias do Sul.
O que doar
- Alimentos enlatados
- Água
- Produtos de higiene pessoal
- Alimentos para crianças e bebês
- Medicamentos e primeiros socorros
- Rações para animais
Confira os pontos de coleta em Caxias
- Claem Pastelaria – Rua Antônio Prado, 4, bairro Exposição
- Imobiliária Zambrano – Rua Feijó Junior, 767, sala 4, Centro
- Luís Barbearia – Avenida Sirius, 375, bairro Cruzeiro
- Centro de Distribuição - Rua Ângelo Muratore, 54, bairro De Lazzer