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Segunda remessa com donativos arrecadados na Serra parte de Caxias do Sul para a Venezuela

Mutirão é organizado pela comunidade venezuelana e conta com o apoio da Cruz Vermelha

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Pedro Zanrosso

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