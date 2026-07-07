Secretaria de Trânsito desativa controladores de velocidade de dois pontos em Caxias do Sul

Aparelho posicionado na Rua Vinte de Setembro, próximo da esquina com a Venâncio Aires. Porthus Junior / Agencia RBS

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) desativou provisoriamente dois dos 26 controladores de velocidade que operam em Caxias do Sul desde agosto do ano passado. Os dispositivos das ruas Vinte de Setembro e Duque de Caxias serão realocados nas próximas semanas e, por isso, não aplicam multas a partir desta terça-feira (7).

Segundo o secretário de Trânsito, Elói Frizzo, a localização dos pardais precisou ser reavaliada. Ele assegura que o motivo não foi o descumprimento dos 40 km/h exigidos em ambos os trechos.

— Temos outras prioridades do que o controlador da Duque de Caxias, e o da Vinte, colocado após a sinaleira, a localização não está boa — confessa.

Os pontos onde os dispositivos serão reconfigurados não foram divulgados oficialmente. Conforme Frizzo, há mais de 50 solicitações de trechos para instalação, sendo que em torno de cinco deles são considerados como prioritários pela SMTTM.

A pasta também anunciou que irá mudar de lugar o controlador de velocidade da Rua Visconde de Pelotas. Nesse caso, o aparelho será posicionado poucos metros adiante para atender a Escola Estadual Especial João Prataviera.

— A prioridade para nós sempre vai ser onde há grande número de pedestres: escolas, supermercados, hospitais. Esse é o critério que estamos adotando — acrescenta.

Frizzo prevê que as mudanças anunciadas estejam concluídas nos próximos 15 dias. Ele também reforça que a SMTTM está em processo de aprimoramento dos aparelhos com displays que mostrem a velocidade atingida pelos motoristas.

Controladores com limite de 40 km/h

Desativados para realocação:

Rua Vinte de Setembro, quase na esquina com a Rua Venâncio Aires;

Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Dutra Viana;

Ativos:

Rua Ivo Remo Comanduli, na descida dos pavilhões da Festa da Uva;

Avenida São Leopoldo, próximo ao cruzamento com as ruas Sarmento Leite e Visconde de Pelotas;

Rua Rodrigues Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Mariano Mazzochi;

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso (junto ao posto de combustíveis);

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso;

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Blandina Rigoni;

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Professora Mari Ione Caselani;

Rua Visconde de Pelotas, pouco depois do cruzamento com a Rua Ernesto Alves;

Avenida Dr Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção à Rota do Sol;

Avenida Dr Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção a Rua Moreira César;

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção a rodovia estadual;

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção ao bairro Santa Lúcia.

Controladores com limite de 60 km/h

Ativos:

Perimetral Ruben Bento Alves, em frente ao condomínio Residencial das Flores;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Amazonas, no bairro Jardim América;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Ambrósio Fasoli, no bairro Universitário;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Moreia César, no bairro São José;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao Centro Municipal de Esporte e Lazer — Ginásio Enxutão;

Perimetral Ruben Bento Alves, após a rotatória no cruzamento com a Rua Carlos Bianchini, sentido à Casa de Pedra;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Rua Giacomo Varaschin;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Avenida Rio Branco;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental.

Rua Moreira César, no bairro Fátima (na subida em direção a Flores da Cunha via RS-122);

Rua Moreira César, no bairro Fátima (no sentido de chegada de Flores da Cunha em direção à Perimetral Norte);

Dúvidas

Como é o funcionamento?

O funcionamento dos redutores de velocidade é o mesmo dos equipamentos instalados nas rodovias estaduais e federais. Eles apenas registram a velocidade e a imagem do veículo.

Qual a multa?

As infrações por excesso de velocidade seguem o artigo 218 do CTB. São três penalidades, definidas por quanto o condutor passou acima nos radares. Os valores variam de R$ 130 a R$ 880:

Infração média: quando a velocidade for superior a máxima em até 20%. A multa é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Infração grave: quando a velocidade for superior a máxima em mais de 20% e até 50%. A multa é de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Infração gravíssima: quando a velocidade for superior a máxima acima de 50%. Multa de R$ 880,41 (R$ 293,47 multiplicado por três) e suspensão do direito de dirigir.

Existe tolerância?