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Localização reavaliada
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Secretaria de Trânsito desativa controladores de velocidade de dois pontos em Caxias do Sul

Dispositivos das ruas Vinte de Setembro e Duque de Caxias serão realocados e, por isso, não aplicam multas a partir desta terça-feira

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Luca Roth

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