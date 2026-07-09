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Secretaria da Saúde de Caxias garante parceria para 9,3 mil exames e sessões de fisioterapia a pacientes SUS 

O projeto, em conjunto com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), teve um investimento de R$ 1 milhão e deve se iniciar em agosto

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