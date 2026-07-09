Secretaria da Saúde de Caxias garante parceria para 9,3 mil exames e sessões de fisioterapia a pacientes SUS 

Exames e sessões começarão a ser ofertados a partir de agosto. Alexia Casara / Divulgação

Uma nova parceria entre a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul e a Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai oferecer cerca de 9,3 mil exames e atendimentos de fisioterapia para pacientes SUS. As ações, que devem começar em agosto e têm duração de um ano, serão realizadas pela equipe médica e multiprofissional dos centros Clínico (Ceclin) e de Fisioterapia (Clifi), na instituição de ensino.

Conforme o secretário da Saúde, Rafael Bueno, o investimento na parceria é de cerca de R$ 1 milhão. Os principais objetivos são aumentar a capacidade de realização de atendimentos especializados ambulatoriais e contribuir para a redução da demanda reprimida nas UPAs e UBSs, com isso, os itens ofertados serão:

Exames de eletrocardiograma (850).

Realização de curativos (6 mil).

Exame de espirometria (650) - não invasivo e indolor que mede volume e velocidade do ar dos pulmões; fundamental para diagnosticar e monitorar doenças respiratórias crônicas.

Consultas com psicólogos (1 mil).

Procedimentos de escleroterapia (345) - pouco invasivo e com o intuito de eliminar microvasos e varizes de pequeno a médio calibre.

Já no caso da fisioterapia, serão 30 sessões por mês. Conforme as informações do Ceclin, serão oferecidas semanalmente avaliações e, dentro destas avaliações, seguem a linha do cuidado com a indicação e dispensação de cadeira quando indicado. As sessões serão realizadas no Centro de Fisioterapia.

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