Geral

Desenvolvimento regional 
Notícia

São Chico 2050: como a cidade desenha crescimento e projeta se tornar referência em planejamento 

Ações integradas para os próximos 24 anos preveem transformar o município em ambiente equilibrado e estruturado, turisticamente atrativo e com qualidade de vida para os moradores 

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