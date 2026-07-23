Samae esclarece motivo de coloração amarelada na água em Caxias do Sul

Em decorrência das fortes chuvas registradas nos últimos dias e do elevado volume de água que está chegando à Barragem do Faxinal, em Caxias do Sul, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informou que poderá ocorrer alteração temporária na coloração da água distribuída em alguns pontos do município. Porém, a água segue potável.
Conforme o Samae, o grande volume de água afluente à barragem provoca a movimentação do fundo da barragem (terra, minerais, compostos orgânicos). Como é característico da região, esses sedimentos apresentam concentrações naturais de ferro e manganês, que podem ser captados e encaminhados à Estação de Tratamento de Água (ETA), ocasionando uma coloração amarelada na água.
Mesmo que a água apresente coloração amarelada, o Samae destacou que ela permanece própria para o consumo, dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pelos órgãos competentes.
O que fazer
Caso algum consumidor identifique alteração na coloração da água em casa, a orientação é entrar em contato com a Central de Atendimento do Samae, pelo telefone 115, para que a situação seja registrada e acompanhada pela equipe técnica. O Samae segue monitorando continuamente as condições da barragem e da Estação de Tratamento de Água.
Situação atual é diferente das outras ocorrências
A autarquia esclarece ainda que a situação atual é diferente da registrada anteriormente. Na ocasião, a alteração na água foi causada por um fenômeno de inversão térmica, provocado por um período prolongado de baixas temperaturas, que resultou na mistura das águas da superfície com as do fundo da barragem. Naquele momento, a captação era realizada a aproximadamente quatro metros de profundidade.
Atualmente, a captação de água na Barragem do Faxinal ocorre praticamente em seu nível normal, cerca de 50 centímetros abaixo do nível de operação. Assim, a possível alteração na coloração está relacionada exclusivamente ao intenso volume de água que chega ao reservatório e movimenta os sedimentos do fundo.