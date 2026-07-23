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Samae esclarece motivo de coloração amarelada na água em Caxias do Sul

Alteração ocorre devido à movimentação de sedimentos na Barragem do Faxinal após fortes chuvas, mas consumo continua seguro

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