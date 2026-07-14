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Samae abre período para renegociação de dívidas que poderão ser parceladas em até 120 vezes

São quase seis mil devedores que somam uma dívida de R$16 milhões; Contribuintes em débito têm até o dia 29 de outubro para regularizarem a situação com descontos progressivos

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Pedro Zanrosso

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