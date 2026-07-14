Samae abre período para renegociação de dívidas que poderão ser parceladas em até 120 vezes

Atendimento ocorre na unidade da Rua Pinheiro Machado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Samae / Divulgação

Foi reaberto nesta terça-feira(14) o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) do Samae em Caxias do Sul. Contribuintes em débito têm até o dia 29 de outubro para buscar a regularização que oferece descontos progressivos de juros e possibilidade de pagamento em até 120 meses.

No ano passado, o programa renegociou R$ 7,8 milhões em dívidas com a autarquia responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto. De acordo com a superintendência comercial do Samae, neste ano são 5.958 devedores ativos que totalizam R$ 16.073.629,07 em pendências. Quando adicionados os juros e as multas, o valor alcança R$ 33.558.931,97.

A negociação pode ser feita pelo WhatsApp (54)3220.8600 ou presencialmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h no Samae (Rua Pinheiro Machado, 1.631).

O Refis 2026 do Samae foi implantado pela Lei Complementar 830, sancionada pelo prefeito Adiló Didomenico, após aprovação pela Câmara de Vereadores, e publicada no Diário Oficial Eletrônico nesta segunda-feira(13).

Saiba mais

Quem pode participar?

Pessoas físicas ou jurídicas que têm débitos em dívida ativa ou com multas geradas a partir de processos administrativos

Até quando é possível aderir?

O prazo de adesão ao Refis 2025 vai até 29 de outubro de 2026.

Quais são as condições de pagamento?

À vista: desconto de 100% dos juros e multa;

Até 12 vezes (1 + 11): desconto de 85% nos juros e multa;

De 13 a 24 vezes (1 + 23): desconto de 70% nos juros e multa;

De 25 a 48 vezes (1 + 47): desconto de 50% nos juros e multa;

De 49 a 60 vezes (1 + 59): desconto de 20% nos juros e multa;

De 61 a 120 vezes: desconto de 10% nos juros e multa.